График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 07:15

Общество

Россиянам рассказали, какие законы начали действовать с 1 ноября

Россиянам рассказали, какие законы начали действовать с 1 ноября 2025 года. Например, в силу вступил закон, который позволяет забирать деньги с банковских счетов неплательщика без судебного разбирательства. Новые правила касаются обязательных платежей – налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Еще одно нововведение касается проверки долгов умерших людей. Теперь нотариусы прежде чем оформить наследство, обязаны выяснять, нет ли каких-то непогашенных кредитов. Также с 1 ноября операторы мобильной связи начнут отключать лишние сим-карты россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

