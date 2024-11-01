Средний рост россиян увеличится на сантиметр к 2035 году

К 2035 году средний рост россиян увеличится на сантиметр, а вес – на килограмм. Сейчас эти показатели составляют 177,5 сантиметра и 77,5 килограмма.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анастасия Горяинова рассказала, что причиной таких изменений являются гормональные перестройки, вызванные пищевыми добавками. Она отметила, что гормоны содержатся в фабричных видах птицы и других продуктах, что приводит к раннему половому созреванию у детей.

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