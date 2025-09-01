Форма поиска по сайту

01 сентября, 07:15

Общество

Банки РФ начнут блокировать снятие наличных при нетипичном поведении

Российские банки начнут блокировать снятие наличных, если операция покажется подозрительной. Речь идет о суммах более 50 тысяч рублей. Причиной блокировки может стать нетипичное поведение.

Таким будут считаться любые атрибуты получения наличных в банкоматах, которые ранее человеком не использовались. Например, необычно высокая сумма снятия, пояснил эксперт финрынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

