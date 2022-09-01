Церемония поднятия флага будет проходить в российских школах по понедельникам

Церемония поднятия флага будет проходить в школах по понедельникам. Новая традиция появится во всех российских школах с 1 сентября 2022 года.

О патриотическом воспитании учеников, а также о необходимости уроков, посвященных этой теме, в интервью телеканалу рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.