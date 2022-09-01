В России появились подделки напитков Coca-Cola

Поддельная Coca-Cola появилась на прилавках в России. В интернете распространяют объявления о продаже качественной реплики известной газировки.

Производители оригинального напитка в июне решили полностью прекратить производство в нашей стране. Вырос ли после этого спрос на подделки? И вкусно ли это? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.