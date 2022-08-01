Продажи игрушек Хагги Вагги потребовали запретить

Продажи игрушек-убийц детской психики потребовали запретить. Речь о Хагги Вагги, персонаже хоррор-игры, вышедшей в 2021 году. У него синий мех, треугольная голова и огромная острозубая улыбка. Такие игрушки можно встретить почти в любом детском магазине.

Многие педагоги и родители посчитали, что Хагги Вагги – злодей, которого дети стали воспринимать как положительного персонажа. Почему персонаж так популярен у детей? Что говорят психологи? Кто зарабатывает огромные деньги на подобной продукции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.