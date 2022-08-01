Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воздух в Москве будет прогреваться до 26–28 градусов тепла в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что дальше температура каждый день будет повышаться примерно на 1 градус. Так, в четверг, 4 августа, уже прогнозируется 28–32 градуса тепла.

По словам Вильфанда, осадков в течение рабочей недели практически не ожидается. С четверга небольшие кратковременные дожди местами возможны, отметил он.

Ранее Вильфанд заявил, что на первой неделе августа воздух в Московском регионе и на всей европейской территории России прогреется до 30 градусов. Таким образом, температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса.