Десятки человек ожидали начала офлайн-распродажи H&M в "Метрополисе"

Очередь из десятков человек выстроилась у магазина H&M в торговом центре "Метрополис" в ожидании начала офлайн-распродажи.

Ранее компания отмечала, что магазины H&M откроют для распродажи в конце августа. Однако десятки человек собрались в "Метрополисе" в надежде на старт продаж. По данным очевидцев, охранники попросили их разойтись. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.