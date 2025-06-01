Все детские лагеря Подмосковья прошли проверки Роспотребнадзора перед летним сезоном

Этим летом в детских лагерях отдохнут тысячи столичных школьников. В Московской области завершены проверки Роспотребнадзора, все объекты, заявленные к открытию в первую смену, получили санитарно-эпидемиологические заключения. Безопасность детей будет обеспечена по всем нормам – от проверенных медпунктов до продуманного меню.

Один из главных акцентов – индивидуальный подход. У каждого ребенка – личная карта с информацией об аллергиях и хронических заболеваниях, а питание организовано по системе шведского стола с учетом возрастных и медицинских показаний. За качеством еды следит специальная комиссия, которая пробует блюда перед подачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.