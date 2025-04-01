В России предложили ввести внеплановые проверки квест-комнат

В России могут начать проводить внеплановые проверки квест-комнат. С такой инициативой обратились в МЧС. Причиной стали участившиеся инциденты, когда участники интерактивных игр получали травмы.

Планируется проверять не только соблюдение пожарных норм, но и потенциальное влияние сценариев квестов на психику. Также предлагается разработать новые санитарные требования для разных видов развлечений и расширить список оснований для проверок.

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