01 марта, 23:30

Общество

В России вступили в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах

В России вступили в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах. Теперь туристы могут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда.

В случае неявки или отмены брони номера в день заезда отель имеет право удержать сумму, не превышающую стоимость одних суток проживания в гостинице. Такие требования распространяются на все классифицированные объекты размещения, в том числе на кемпинги и базы отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

