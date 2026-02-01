Пик заболеваемости гриппом ожидается в Москве в феврале

В феврале в Москве ожидается пик заболеваемости гриппом. Врачи предупреждают, что это вирусное заболевание опаснее обычной простуды и начинается резко с высокой температуры. Медики связывают рост числа заболевших с переменчивой погодой, отмечая, что при потеплении распространение инфекции увеличивается.

По данным Роспотребнадзора, в конце января заболели около 11 тысяч человек. Уровень пока не превышает многолетних показателей, но пик еще впереди. К циркулирующему гриппу А в конце зимы традиционно добавится грипп В. В зоне особого риска находятся дети до пяти лет, подростки и пенсионеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.