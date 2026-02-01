Изменения для россиян в социальной сфере вступили в силу с 1 февраля

С 1 февраля для россиян вступили в силу изменения по нескольким социальным направлениям. Семейная ипотека теперь оформляется по новым правилам: супруги обязаны выступать созаемщиками по одному кредитному договору. Это исключает возможность оформления двух отдельных ипотек на мужа и жену.

Кроме того, с этого дня проиндексированы почти на 6% более 40 социальных выплат. В их числе материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка вырос до 730 тысяч рублей, на второго – почти до 1 миллиона. Единовременное пособие после родов составит 28,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.