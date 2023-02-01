Правительство Забайкальского края выплатит до 3 млн рублей за захваченные Leopard и Abrams

Денежные премии обещают российским бойцам за подбитые и захваченные натовские танки. Правительство Забайкальского края выплатит до 3 миллионов рублей за каждый Leopard и Abrams. Такие вознаграждения приветствуют и в руководстве ДНР.

При этом эксперты размышляют, кто поддержит материально данную инициативу. Они напомнили, что Минобороны пообещало выплачивать дополнительные средства за уничтоженную технику ВСУ осенью 2022 года. Например, за подбитый самолет полагается 300 тысяч рублей, 200 тысяч – за вертолет и 100 тысяч за танк.

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