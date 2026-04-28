Московские школьники завоевали 4 золотые медали на олимпиаде по биологии

Московские школьники завоевали 4 золотые медали на международной олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане. Участники выполняли задания по анатомии растений, зоологии, гистологии и физиологии человека.

Владислав Владыко стал абсолютным победителем, набрав лучшие баллы за теорию и практику. Также победителями стали Роман Ермак и другие столичные школьники. Учащихся готовила команда более чем из 40 человек.

