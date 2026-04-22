Собянин: москвичи стали победителями 60-й Менделеевской олимпиады по химии

Столичные школьники победили на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Россию представили 15 ребят, из них 7 – москвичи. Команда завоевала 7 золотых и 8 серебряных медалей.

Менделеевская олимпиада считается одним из самых престижных мировых соревнований по химии среди школьников. За 30 лет российские ученики завоевали 149 золотых, 164 серебряных и 102 бронзовые медали.

