Глава Рособрназдора заявил, что оценки в школах РФ являются ненадежным измерителем знаний

Текущие школьные оценки в РФ являются ненадежным измерителем знаний. Глава Рособрназдора Анзор Музаев заявил, что для объективного оценивания нужна более развитая система, построенная на совокупности текущей успеваемости, ВПР и экзаменов.

Ведомство уже начало выдавать "знак качества" школам с расширенным измерением знаний. Полный отказ от действующей системы пока не планируется – сначала нужно улучшить ее во всех 39 тысячах школ.

