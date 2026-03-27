Школьники 27 марта досрочно сдадут ЕГЭ по математике

Выпускники 11-х классов 27 марта досрочно сдают ЕГЭ по математике профильного и базового уровней. Пару дней назад ученики уже сдали русский язык. В Москве 20 марта стартовал досрочный экзаменационный период. Он продлится до 20 апреля.

Сдать экзамены досрочно могут школьники без академических задолженностей, которые полностью освоили программу и получили зачет за итоговое сочинение, но при этом имеют уважительную причину, например участие в заключительных этапах олимпиад, спортивных соревнованиях или медицинские показания.

Следующий экзамен, 3 апреля, – устная часть по иностранным языкам. 7 апреля ученики проверят свои знания по информатике и обществознанию. 10 апреля сдадут историю и химию. Основной же период сдачи единого государственного экзамена пройдет с 1 июня по 9 июля.

