В Склифе прошли экскурсии для учеников медицинских предпрофессиональных классов

В НИИ имени Склифосовского прошли экскурсии для учеников медицинских предпрофессиональных классов. Ребята увидели реальную работу врачей скоропомощного стационара, попробовали себя на практике. Им показали, как делать сердечно-легочную реанимацию и азы ультразвуковой диагностики.

Первые медицинские классы появились в столице в 2015 году. Сегодня по этому направлению обучают в 124 школах. Такую программу выбрали около 7 тысяч старшеклассников. А студенты медицинских колледжей не просто посещают лучшие стационары Москвы на экскурсии, а проходят здесь реальную практику.

