Особый порядок службы в армии для выпускников "Профессионалитета" проработают в России

Правительство России прорабатывает особый порядок службы в армии для выпускников колледжей программы "Профессионалитет". Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Госсовета, докладывая Владимиру Путину.

Речь идет о создании специальных научно-производственных рот. Чернышенко отметил, что в стране растет престиж рабочих профессий. По данным ВЦИОМ, 72% россиян считают труд рабочего престижным. 63% выпускников девятых классов выбирают поступление в колледжи. Вице-премьер предложил переименовать среднее профессиональное образование в специальное профессиональное, подчеркнув его высокий уровень.

