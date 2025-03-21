Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в России 21 марта. Экзамены пройдут до 21 апреля в 66 регионах. К испытаниям допустят школьников, которые заканчивают обучение в 2025 году.

Решение по ним принимает педсовет школы. Выпускники прошлых лет должны получить разрешение государственной экзаменационной комиссии. Досрочный период предусмотрен для тех, кто по каким-то причинам не сможет сдать ЕГЭ вместе со всеми.

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