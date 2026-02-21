Для учеников медицинских классов провели экскурсию в клиническом центре "Коммунарка". Московские школьники смогли пообщаться с ведущими специалистами и обсудить реальные клинические случаи. Врачи показывают подросткам изнанку профессии, чтобы их ожидания столкнулись с реальностью.

Будущим врачам показали эндоскопический центр и силиконового манекена-пациента, способного имитировать симптомы больного. Заведующий отделением реанимации Андрей Галата пояснил, что манекен подключается к ноутбуку и монитору, на нем можно прописывать более 30 различных сценариев, включая остановку сердечной деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.