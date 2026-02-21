График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

21 февраля, 09:45

Общество

Для учеников медицинских классов провели экскурсию в клиническом центре "Коммунарка"

Московская студентка учится сразу в трех вузах

Московский НПЗ провел профориентацию для старшеклассников в Капотне

Собянин: 47 тыс старшеклассников обучаются в предпрофессиональных классах

Профильный ЕГЭ введут в педвузах России

Отбор школьников для участия в Большой арктической экспедиции начался в Москве

Китайские студенты рассказали о причинах выбора московских вузов

Новости социального блока Москвы

Московские вузы стали популярны у китайских студентов

Предмет "Обучение служением. Первые" станет обязательным в московских школах

Для учеников медицинских классов провели экскурсию в клиническом центре "Коммунарка". Московские школьники смогли пообщаться с ведущими специалистами и обсудить реальные клинические случаи. Врачи показывают подросткам изнанку профессии, чтобы их ожидания столкнулись с реальностью.

Будущим врачам показали эндоскопический центр и силиконового манекена-пациента, способного имитировать симптомы больного. Заведующий отделением реанимации Андрей Галата пояснил, что манекен подключается к ноутбуку и монитору, на нем можно прописывать более 30 различных сценариев, включая остановку сердечной деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДиана Жукова

