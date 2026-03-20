Более 60 колледжей Москвы представят свои программы в Гостином Дворе. Форум стартует 20 марта и продлится до 24 марта. Школьники и родители смогут подробнее узнать о специальностях, принять участие в мастер-классах, посетить лекции и выступления крупнейших работодателей и экспертов.

Посетители смогут пообщаться со студентами и преподавателями, а также получить индивидуальную консультацию по вопросам поступления. На форуме предложат пройти тестирование, которое поможет определить наиболее подходящую специальность.

