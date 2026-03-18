Более 300 ИT-компаний стали партнерами московских колледжей

Более 300 ведущих ИT-компаний стали партнерами московских колледжей. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Совместно с лидерами отрасли для колледжей создают передовую материально-техническую базу и проводят переподготовку педагогов.

Сейчас в столичных ИT-колледжах учатся почти 23 тысячи студентов. В новом учебном году они смогут изучать три новых направления: разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта.

