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19 сентября, 13:15

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В 50 столичных школах проводят капитальный ремонт по новому стандарту "Моя школа"

В 50 столичных школах проводят капитальный ремонт по новому стандарту "Моя школа"

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В полусотне московских школ проводят капитальный ремонт по новому стандарту "Моя школа". Обновляют не только здания и инженерные коммуникации, но и меняют все пространство для обучения детей. Все элементы нового стандарта уже успешно отработаны на 4 школах в Обручевском районе столицы.

Учебные заведения, которые попали в эту программу, будут соответствовать единым требованиям к зонированию, внешней и внутренней отделке. Там полностью переделывают инженерные коммуникации.

Чугунные батареи заменят радиаторы с функцией регулировки температуры. В кабинетах установят систему вентиляции и проведут Wi-Fi.

В классах вместо глухих стен появятся раздвижные перегородки. Парты заменят столы-трансформеры, которые можно отрегулировать под любой рост. На лестницах сделают разноуровневые перила. А в зонах рекреации оборудуют дополнительные места для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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