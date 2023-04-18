18 апреля, 14:30M24.RU
Москвичам рассказали, как записать своего ребенка в школу искусств
18 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" на площадке ситуационного центра правительства Москвы прошла пресс-конференция, посвященная приемной кампании в школы искусств.
Перед журналистами выступили:
- заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Юлия Еремеева;
- директор московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково", руководитель центра профессионального мастерства по направлению "Концертмейстерское искусство", консультант Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Евгения Игнатова;
- директор Детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена, заслуженный работник РФ Александр Палицын.