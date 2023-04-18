Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 14:30

M24.RU

Москвичам рассказали, как записать своего ребенка в школу искусств

Москвичам рассказали, как записать своего ребенка в школу искусств

Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Новости часа: в Минпросвещения заявили о новой системе оплаты труда учителей в 2023 году

Приемная кампания началась в московских школах искусств

Новый технопарк открыли для детей на юге Москвы

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года"

18 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" на площадке ситуационного центра правительства Москвы прошла пресс-конференция, посвященная приемной кампании в школы искусств.

Перед журналистами выступили:

  • заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Юлия Еремеева;
  • директор московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково", руководитель центра профессионального мастерства по направлению "Концертмейстерское искусство", консультант Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Евгения Игнатова;
  • директор Детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена, заслуженный работник РФ Александр Палицын.
образованиеобществодетипресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика