Китайские студенты рассказали о причинах выбора московских вузов

Москва входит в топ-25 студенческих городов мира в престижном мировом рейтинге университетов. Например, столица является главным "центром притяжения" для студентов из Китая наравне с Санкт-Петербургом.

Китайские студенты признаются, что в Москве очень добрые люди, особенно преподаватели, которые оказались готовы перевести материалы на китайский язык. Кроме того, им нравится русская кухня.

