Предмет "Обучение служением. Первые" станет обязательным в московских школах с сентября. Его включат в программу "индивидуальный проект" для старшеклассников. Ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.

Старшеклассники проведут исследовательскую или творческую работу под руководством учителя, а затем защитят ее. За успешные проекты школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.