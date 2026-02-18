Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 07:45

Общество

Предмет "Обучение служением. Первые" станет обязательным в московских школах

Предмет "Обучение служением. Первые" станет обязательным в московских школах

Московская студентка решила учиться одновременно в трех вузах

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

Московская студентка решила учиться сразу в 3 вузах на бюджете

В школах Подмосковья запустят пилотный проект по обучению искусственному интеллекту

Занятия для учеников медклассов начали проводить в больницах Москвы

Урок "Разговоры о важном" ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 953 района Бибирево

Экскурсии для учеников медклассов провели в крупнейших московских больницах

Более трети выпускников вузов в России оказались слишком образованными

Участники "Движения первых" получат допбаллы при поступлении в педагогические вузы

Предмет "Обучение служением. Первые" станет обязательным в московских школах с сентября. Его включат в программу "индивидуальный проект" для старшеклассников. Ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.

Старшеклассники проведут исследовательскую или творческую работу под руководством учителя, а затем защитят ее. За успешные проекты школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика