Российских школьников и студентов могут обязать регулярно посещать заводы. С такой инициативой выступил Минпромторг РФ.

Идея предусматривает включение экскурсий на промышленные предприятия в учебные планы минимум дважды в год, начиная с 7-го класса. В настоящее время такие выезды носят добровольный характер.

Авторы инициативы считают, что это поможет подросткам лучше понять современные профессии и раньше определиться с выбором карьерного пути.