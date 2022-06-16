Результаты ЕГЭ и ОГЭ можно узнать через портал mos.ru

Узнать результаты единого госэкзамена и ОГЭ можно на портале mos.ru. Первые данные туда уже загрузили. Окончательные результаты всех пройденных ЕГЭ и ОГЭ появятся не позднее 13 июля.

Чтобы воспользоваться разделом, нужно авторизоваться на портале и зайти в раздел "Результаты ГИА, итогового сочинения". Также школьники увидят свои оценки в сервисе "Портфолио учащегося" и в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

