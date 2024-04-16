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16 апреля, 20:00

Общество

Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека" стартует 22 апреля

Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека" стартует 22 апреля

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Всероссийский конкурс педагогических работников под названием "Воспитать человека" стартует 22 апреля и будет проходить в три этапа. Ожидается, что в нем примут участие тысячи специалистов из разных регионов, которые будут соревноваться в 10 номинациях.

А перед началом конкурса в столице прошла тематическая конференция, на которой учителя, воспитатели, тренеры и наставники обменялись опытом и лучшими практиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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