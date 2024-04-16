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16 апреля, 07:15

Общество

Лауреаты конкурса "Учитель года" высказались против увеличения времени урока в школах

Лауреаты конкурса "Учитель года" высказались против увеличения времени урока в школах

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Против увеличения времени урока в школах высказались преподаватели и лауреаты конкурса "Учитель года". По их словам, 45 минут достаточно для проведения занятий. Кроме того, надо учитывать психологию и возраст детей, так как они не смогут выдержать занятия дольше установленного времени без смены деятельности.

Ранее бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева высказала идею об увеличении продолжительности урока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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