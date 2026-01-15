Школьники Москвы в 2025 году вдвое чаще готовились к ЕГЭ через сервисы МЭШ

В 2025 году московские школьники при подготовке к Единому государственному экзамену вдвое чаще использовали сервисы "Московской электронной школы" по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Учащиеся и педагоги столицы обратились к ресурсам МЭШ 1,2 миллиона раз. Самыми популярными предметами для подготовки стали русский язык, профильная математика и информатика. По словам Раковой, сервис постоянно обновляется и предлагает удобные инструменты для обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.