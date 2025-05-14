Виртуальные лаборатории в МЭШ стали в три раза популярнее среди школьников

Виртуальные лаборатории в системе "Московская электронная школа" (МЭШ) стали использовать почти в три раза чаще. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Только в этом учебном году лаборатории открывали более 1,7 миллиона раз, а общее число обращений с момента запуска превысило 6,5 миллиона.

Сегодня на платформе доступно 42 виртуальные лаборатории по семи школьным предметам. Они позволяют проводить опыты без оборудования и риска, в условиях, максимально приближенных к реальности. Самыми востребованными стали симуляторы по черчению, информатике, физике и биологии.

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