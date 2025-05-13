13 мая, 12:45Общество
Сервис "Авито" рассказал школьникам о технологиях цифровой безопасности
Московским школьникам рассказали, как технологии помогают защищать пользователей онлайн-платформ. Открытый урок в рамках проекта "Урок цифры" провел сервис "Авито".
Вместе с героями онлайн-тренажера ребята на примере реальных ситуаций попробовали найти и обезвредить злоумышленников в Сети. Они узнали, как безопасно общаться, совершать покупки и помогать другим в интернете.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.