Сервис "Авито" рассказал школьникам о технологиях цифровой безопасности

Московским школьникам рассказали, как технологии помогают защищать пользователей онлайн-платформ. Открытый урок в рамках проекта "Урок цифры" провел сервис "Авито".

Вместе с героями онлайн-тренажера ребята на примере реальных ситуаций попробовали найти и обезвредить злоумышленников в Сети. Они узнали, как безопасно общаться, совершать покупки и помогать другим в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.