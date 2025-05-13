Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:45

Общество

Сервис "Авито" рассказал школьникам о технологиях цифровой безопасности

Сервис "Авито" рассказал школьникам о технологиях цифровой безопасности

В московских школах впервые проведут день открытых дверей "Поступай в предпроф"

Ракова рассказала о первом дне открытых дверей "Поступай в предпроф!"

Собянин назвал новые направления, которые появятся в колледжах с сентября

"Мой район. Новости": психологи проведут лекции для московских школьников перед ЕГЭ

Собянин: москвичи завоевали медали на международных олимпиадах по химии и физике

Три тысячи москвичей смогут бесплатно поступить в медколледжи в этом году

В Москве стартовали бесплатные лекции городского проекта "Лекторий московского школьника"

Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Юные москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

Московским школьникам рассказали, как технологии помогают защищать пользователей онлайн-платформ. Открытый урок в рамках проекта "Урок цифры" провел сервис "Авито".

Вместе с героями онлайн-тренажера ребята на примере реальных ситуаций попробовали найти и обезвредить злоумышленников в Сети. Они узнали, как безопасно общаться, совершать покупки и помогать другим в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществобезопасностьтехнологиивидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика