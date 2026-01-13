Декретный отпуск целевиков могут засчитывать как отработку в России

Декретный отпуск целевиков могут засчитывать как отработку в рамках пересмотра социальных гарантий для молодых родителей в России.

Сейчас при рождении ребенка выпускники высших учебных заведений все равно обязаны выполнять условия договора с предприятием. Новая мера должна решить эту проблему: время декрета войдет в стаж, а родители смогут сосредоточиться на воспитании детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.