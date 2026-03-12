Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Каждый пятый московский школьник посещает технические и инженерные кружки. Таких секций в городе открыто уже более 20 тысяч. Школьники собирают и программируют устройства, работают в командах и представляют проекты на конкурсах.

"Уже обычной практикой в московских онкоцентрах стала робот-ассистированная хирургия. Если в 2020 году мы выполнили 1 тысячу таких операций, то в 2025 году – уже 4,2 тысячи, а на 2026 год запланировано почти 5 тысяч. Это стало возможным благодаря масштабному оснащению клиник: сегодня в онкослужбе Москвы работают уже 15 роботических систем. Робот-хирург не заменяет врача, а становится его сверхточным инструментом, многократно усиливая мастерство. Сроки госпитализации и восстановления пациентов сокращаются вдвое. При этом снижается риск рецидива болезни" , – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице разработали новый метод, сохраняющий зрение детям с редкой болезнью глаз, синдромом Коатса. Он сочетает в себе особые свойства лазера и специальные инъекции. Так можно избежать долгих операций при лечении даже на поздних стадиях развития болезни.