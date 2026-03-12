Форма поиска по сайту

12 марта, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": более 90% школ Москвы присоединились к проекту "Математическая вертикаль"

Собянин: инженерные классы открыты уже в 207 школах Москвы

Минпросвещения разработало новые школьные программы изучения языков народов России

Собянин: более 90% школ Москвы участвуют в проекте "Математическая вертикаль"

Минобрнауки РФ определило обязательные предметы для вузов

Новости социального блока Москвы

В РФ для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку

Школьникам сообщили, что в ЕГЭ по русскому языку нельзя использовать слово "кринж"

В Москве объявили о старте отбора для участия в Большой арктической экспедиции – 2026

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Каждый пятый московский школьник посещает технические и инженерные кружки. Таких секций в городе открыто уже более 20 тысяч. Школьники собирают и программируют устройства, работают в командах и представляют проекты на конкурсах.

"Уже обычной практикой в московских онкоцентрах стала робот-ассистированная хирургия. Если в 2020 году мы выполнили 1 тысячу таких операций, то в 2025 году – уже 4,2 тысячи, а на 2026 год запланировано почти 5 тысяч. Это стало возможным благодаря масштабному оснащению клиник: сегодня в онкослужбе Москвы работают уже 15 роботических систем. Робот-хирург не заменяет врача, а становится его сверхточным инструментом, многократно усиливая мастерство. Сроки госпитализации и восстановления пациентов сокращаются вдвое. При этом снижается риск рецидива болезни" , – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице разработали новый метод, сохраняющий зрение детям с редкой болезнью глаз, синдромом Коатса. Он сочетает в себе особые свойства лазера и специальные инъекции. Так можно избежать долгих операций при лечении даже на поздних стадиях развития болезни.

