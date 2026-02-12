Форма поиска по сайту

12 февраля, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Дни открытых дверей для школьников стартовали в московских колледжах

Москвичам рассказали, как готовят ювелиров в столичных колледжах

Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском появится новая школа

В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

Участвующих в буллинге школьников предложили переводить в спецучреждения

Весенние каникулы в школах России рекомендовали провести с 28 марта по 5 апреля

В Москве начались практикумы по подготовке к ЕГЭ более чем по 40 программам

Студенты могут освоить ювелирное дело в колледжах Москвы

Практикумы по подготовке к ЕГЭ начались в школах Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Более 25 тысяч ребят из предпрофессиональных классов прошли посвящение в будущие профессионалы. 30 ведущих вузов столицы открыли для старшеклассников свои двери. Ребята смогли увидеть, как устроена современная высшая школа, задать вопросы преподавателям и ученым.

"Четыре года в столице работает проект "Школа родственного ухода", который помог уже 7 тысячам москвичей освоить навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими. Специалисты обучают, как организовать безопасное пространство, как ухаживать за человеком с деменцией и как не забыть о себе в процессе заботы. Участникам проекта доступны очные занятия в симуляционных кабинетах, онлайн-курсы, группы взаимоподдержки, а также электронная база знаний по долговременному уходу. Для удобства семей в 2026 году мы добавим двухдневные интенсивы по выходным дням для отработки навыков на практике. Кроме того, запустим новый блок о профилактике, чтобы помочь подготовиться к уходу за родственником заранее", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эксклюзивная церемония бракосочетания пройдет в "Саду благодарности" 26 февраля. Эту возможность дадут паре с самой трогательной историей знакомства.

