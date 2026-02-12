Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Более 25 тысяч ребят из предпрофессиональных классов прошли посвящение в будущие профессионалы. 30 ведущих вузов столицы открыли для старшеклассников свои двери. Ребята смогли увидеть, как устроена современная высшая школа, задать вопросы преподавателям и ученым.

"Четыре года в столице работает проект "Школа родственного ухода", который помог уже 7 тысячам москвичей освоить навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими. Специалисты обучают, как организовать безопасное пространство, как ухаживать за человеком с деменцией и как не забыть о себе в процессе заботы. Участникам проекта доступны очные занятия в симуляционных кабинетах, онлайн-курсы, группы взаимоподдержки, а также электронная база знаний по долговременному уходу. Для удобства семей в 2026 году мы добавим двухдневные интенсивы по выходным дням для отработки навыков на практике. Кроме того, запустим новый блок о профилактике, чтобы помочь подготовиться к уходу за родственником заранее", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эксклюзивная церемония бракосочетания пройдет в "Саду благодарности" 26 февраля. Эту возможность дадут паре с самой трогательной историей знакомства.