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10 января, 11:15

Общество

Молодые учителя внедряют современные методы в школах

Молодые учителя внедряют современные методы в школах

"Мой район. Новости": новый корпус кадетской школы № 1784 принял первых учеников

Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Новый корпус Кадетской школы № 1784 открылся в Москве

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Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Собянин: в Беговом районе открылся новый корпус кадетской школы с детсадом

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Молодые педагоги используют интернет-тренды, снимают ролики с учениками и применяют молодежный сленг, чтобы сделать уроки интереснее. Такой подход помогает наладить контакт с учениками и повысить их вовлеченность в учебный процесс.

Старшие коллеги относятся к этим методам с осторожностью, считая их несоответствующими традиционным стандартам. Однако психологи уверены, что современные подходы могут быть эффективными, если сохраняется баланс между неформальностью и авторитетом учителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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