09 января, 23:10Город
"Мой район. Новости": в ТиНАО изменят адреса более 800 тысяч объектов в 2025 году
На юге Москвы с 1 января 2025 года более 800 тысяч зданий, земельных участков и машино-мест получат новые адреса. Это связано с изменением территориального деления в Троицком и Новомосковском округах столицы.
Решение было принято еще в мае прошлого года. В Москве появились семь муниципальных образований, а городской округ Троицк изменил границы. Новое деление пришло на смену старым поселениям и округам.
Структура адресов останется без существенных изменений – привычное разделение на поселки, деревни, села и кварталы сохраняется.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".