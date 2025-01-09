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09 января, 23:10

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"Мой район. Новости": в ТиНАО изменят адреса более 800 тысяч объектов в 2025 году

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На юге Москвы с 1 января 2025 года более 800 тысяч зданий, земельных участков и машино-мест получат новые адреса. Это связано с изменением территориального деления в Троицком и Новомосковском округах столицы.

Решение было принято еще в мае прошлого года. В Москве появились семь муниципальных образований, а городской округ Троицк изменил границы. Новое деление пришло на смену старым поселениям и округам.

Структура адресов останется без существенных изменений – привычное разделение на поселки, деревни, села и кварталы сохраняется.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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