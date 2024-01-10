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Новости

10 января, 22:30

Город

Более 1,1 млн учеников приняли столичные школы в 2023 году

Более 1,1 млн учеников приняли столичные школы в 2023 году

Предпрофессиональные классы открылись в столичных школах

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Московские школы в 2023/24 учебном году приняли рекордное количество учеников за всю историю города – более 1,1 миллиона. Самих образовательных учреждений также становится больше, в них активно создают новые возможности для разностороннего развития детей.

Одним из самых успешных проектов столицы стала программа предпрофессиональной подготовки. Чему учат детей в предпрофессиональных и профильных классах?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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