Более 1,1 млн учеников приняли столичные школы в 2023 году

Московские школы в 2023/24 учебном году приняли рекордное количество учеников за всю историю города – более 1,1 миллиона. Самих образовательных учреждений также становится больше, в них активно создают новые возможности для разностороннего развития детей.

Одним из самых успешных проектов столицы стала программа предпрофессиональной подготовки. Чему учат детей в предпрофессиональных и профильных классах?

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