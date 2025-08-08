Московские школьники и студенты колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Московские студенты и школьники отправились покорять Крайний Север. Большая арктическая экспедиция, организованная при поддержке столичного департамента образования и науки, стартовала в аэропорту Домодедово.

В состав экспедиции вошли 14 юных москвичей. Их отобрали по итогам четырех испытаний более чем из 5 тысяч претендентов. Руководит отрядом известный полярный путешественник Матвей Шпаро.

Участники отправятся на самую северную точку Евразии – мыс Челюскин. Там они благоустроят территорию мемориального комплекса летчиков и зимовщиков, займутся изучением арктической флоры и фауны. Экспедиция продлится около двух недель.

Какие испытания пришлось преодолеть ребятам ради мечты? Какие задачи им предстоит решить на Крайнем Севере? Как они готовились к путешествию и чего ждут от поездки? Об этом и многом другом участников экспедиции расспросила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.