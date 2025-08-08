Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 09:15

События

Московские школьники и студенты колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Московские школьники и студенты колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Московские школьники и студенты отправились на мыс Челюскин

Правила платного приема в вузы изменятся в России с 1 сентября

"Мой район. Новости": в столичных школах стартовал набор в предпрофессиональные классы

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Более 30 школ и детсадов откроются в Москве к 1 сентября

"Вопрос спорный": эксперты объяснили, какой должна быть школьная форма

Родители раскритиковали новую школьную форму

Новости градостроительного комплекса Москвы

Стилист Лисовец негативно оценил новый стандарт школьной формы

Московские студенты и школьники отправились покорять Крайний Север. Большая арктическая экспедиция, организованная при поддержке столичного департамента образования и науки, стартовала в аэропорту Домодедово.

В состав экспедиции вошли 14 юных москвичей. Их отобрали по итогам четырех испытаний более чем из 5 тысяч претендентов. Руководит отрядом известный полярный путешественник Матвей Шпаро.

Участники отправятся на самую северную точку Евразии – мыс Челюскин. Там они благоустроят территорию мемориального комплекса летчиков и зимовщиков, займутся изучением арктической флоры и фауны. Экспедиция продлится около двух недель.

Какие испытания пришлось преодолеть ребятам ради мечты? Какие задачи им предстоит решить на Крайнем Севере? Как они готовились к путешествию и чего ждут от поездки? Об этом и многом другом участников экспедиции расспросила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
образованиенаукавидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика