Экстремистскую литературу обнаружили в школах новых регионов

В школах новых регионов обнаружили экстремистскую литературу. В книгах обнаружили сцены пыток в детских комиксах, а также пропаганду ЛГБТ. На освобожденных территориях военные и сотрудники Росгвардии мешками вывозят подобную литературу из образовательных учреждений.

После специальной экспертизы книги могут приобщить к уголовным делам. Кто и с какой целью пишет экстремистскую литературу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.