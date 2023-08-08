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Общество

Экстремистскую литературу обнаружили в школах новых регионов

Экстремистскую литературу обнаружили в школах новых регионов

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В школах новых регионов обнаружили экстремистскую литературу. В книгах обнаружили сцены пыток в детских комиксах, а также пропаганду ЛГБТ. На освобожденных территориях военные и сотрудники Росгвардии мешками вывозят подобную литературу из образовательных учреждений.

После специальной экспертизы книги могут приобщить к уголовным делам. Кто и с какой целью пишет экстремистскую литературу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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