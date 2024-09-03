Центральный университет набрал первый поток бакалавров в 2024 году

Свыше 500 человек поступили в Центральный университет в 2024/25 учебном году. Вуз набрал первый поток бакалавров и третий – магистрантов.

К выбору будущих студентов в Центральном университете подходят с особым вниманием. В течение года вуз проводил мероприятия, на которых каждый абитуриент мог показать свои возможности и личностные качества. Самых способных наградили грантами, которые покроют от 25 до 100% стоимости обучения.

Как оценивали абитуриентов и что ждет студентов в новом учебном году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.