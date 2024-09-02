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02 сентября, 07:15

Общество

Новые предметы появились в российских школах

Новые предметы появились в российских школах

14 новых школ открылись в Москве к новому учебному году

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Вместо технологии у школьников с этого учебного года начнутся уроки труда. Они станут обязательными и будут состоять из нескольких модулей. Например, в программу войдут черчение, робототехника и 3D-моделирование. А вместо ОБЖ в учебную программу войдут основы безопасности и защита Родины.

Кроме того вступили в силу и важные законопроекты в сфере транспорта. Один из них касается инвалидов первой группы. Теперь, если у такого пассажира нет билета и он едет без сопровождающего, то высадить его не имеют права. Новые правила начали действовать и для таксистов. С 1 сентября они обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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