Ученые заявили, что писать от руки полезно для психики

Ученые из Калифорнийского университета утверждают, что писать от руки полезно для психики.

По мнению исследователей, такая техника – это не просто перенос мыслей на бумагу, она развивает психологическую устойчивость, тренирует мозг и помогает справиться с трудностями. Даже простое составление списка дел стимулирует части мозга, отвечающие за рассуждения – это помогает сосредоточиться.

