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Индия приготовилась к посадке своего космического аппарата на Луне

Индия приготовилась к посадке своего космического аппарата на Луне

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Индия готовится к посадке своего космического аппарата "Чандраян-3" на Луне. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований.

Посадочный модуль "Викрам" совсем скоро должен приземлиться на южном полюсе спутника Земли. Если все пройдет удачно, то Индия станет четвертой страной, которая сможет доставить собственный аппарат на Луну и первой в мире страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.

Предыдущая попытка четыре года назад не удалась. С тех пор Индийская организация космических исследований внесла коррективы. Спускаемый аппарат космического корабля "Викрам" отделился от своего двигательного модуля на прошлой неделе и отправлял изображения поверхности Луны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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