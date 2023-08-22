Астроном оценил опасность приближения астероида к Земле 23 августа

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Астероид, который приблизится к Земле 23 августа, не опасен для планеты. Об этом Москве 24 заявил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее сообщалось, что относящийся к потенциально опасным астероид 6037 (1988 EG) 23 августа пролетит на расстоянии чуть более 6 миллионов километров от Земли. Максимальное сближение произойдет в 11:18 по московскому времени. Диаметр небесного тела может достигать до 960 метров.

Нароенков обратил внимание, что оно будет находиться достаточно далеко от Земли. "Данный астероид в принципе часто сближается с Землей, но никакой опасности не представляет. В целом он очень далеко от нашей планеты. Для примера – расстояние от Земли до Луны составляет чуть больше 384 тысяч километров", – сказал астроном.





Сергей Нароенков научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Орбиту этого астероида ученые хорошо знают, моделировали. Он был открыт еще в 1988 году. <...> В ближайшие 100 лет никаких опасных сближений или столкновений данного астероида с Землей не предвидится.

Вместе с тем простому обывателю не удастся увидеть явление. "Понаблюдать смогут только астрономы и только в телескоп с диаметром зеркала около полуметра", – заключил Нароенков.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт рассказал, что цикл активности Солнца приближается к пику. По этой причине на нем чаще стали происходить вспышки. Последние в том числе негативно влияют на работу линий передачи и качество связи. Специалист уточнил, что на пике своего цикла звезда окажется через два года.

