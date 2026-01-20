20 января, 15:15Наука
Повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС
Как сообщают в "Роскосмосе", повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу Международной космической станции (МКС).
Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации экипажа МКС в один из модулей станции во время магнитной бури, которая началась в ночь на 20 января. Это не соответствует действительности.
Российский экипаж работает в штатном режиме по программе полета. Угрозы здоровью космонавтов и безопасности станции нет.
