Новости регионов: с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Ангара-А5"

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". На борту находятся космические аппараты, сообщили в Минобороны. Это десятый пуск ракеты "Ангара", при этом половина запусков была выполнена легкими версиями.

На острове Татышев в Красноярске установили светофор для сусликов – необычный арт-объект в местном парке. Светофор работает по всем правилам дорожного движения, но животные не всегда соблюдают сигналы. По словам сотрудников парка, зверьки еще привыкают и учатся пользоваться светофором.

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