Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 16:15

Наука

Новости регионов: с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Ангара-А5"

Новости регионов: с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Ангара-А5"

"Доктор 24": врач рассказал, как пережить магнитные бури

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Ракета SpaceX Starship взорвалась при тестовом запуске в США

"Мослекторий": Илья Удалов – о теории эволюции

Ученые из "Газпром нефть" представили на ПМЭФ-2025 арт-проект "Террабайт"

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

"Мослекторий": Дауддин Дауди – о восстановлении кожи

В Москве стартовал отбор на национальную премию в области технологий "Вызов"

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". На борту находятся космические аппараты, сообщили в Минобороны. Это десятый пуск ракеты "Ангара", при этом половина запусков была выполнена легкими версиями.

На острове Татышев в Красноярске установили светофор для сусликов – необычный арт-объект в местном парке. Светофор работает по всем правилам дорожного движения, но животные не всегда соблюдают сигналы. По словам сотрудников парка, зверьки еще привыкают и учатся пользоваться светофором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукаживотныерегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика